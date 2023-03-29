العالم اليوم - تحت إشراف وزير الدفاع المقال.. إسرائيل تطلق قمرا اصطناعيا

انتم الان تتابعون خبر تحت إشراف وزير الدفاع المقال.. إسرائيل تطلق قمرا اصطناعيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 06:22 مساءً - أطلقت إسرائيل نسخة جديدة من قمر "أفق" الاصطناعي الاستطلاعي، الأربعاء، تحت إشراف وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالته قبل أيام، في خطوة أثارت غضبا وأطلقت تظاهرات في أنحاء إسرائيل.

ما هو القمر "أفق-13"؟ القمر "أفق-13" من إنتاج شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة.

إنه الأحدث في سلسلة من الأقمار الاصطناعية محلية الصنع، والتي أُطلق أولها إلى الفضاء عام 1988.

تم إطلاق القمر الاصطناعي على صاروخ "شافيت" فوق البحر المتوسط، في مسار إطلاق صوب الغرب عادة ما تستخدمه إسرائيل خشية وقوع تكنولوجيا حساسة في يد دول معادية لها، إذا تعطل الصاروخ.

الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، بوعاز ليفي، قال: "أفق-13 هو الأكثر تطورا من نوعه، ويتمتع بقدرات مراقبة فريدة عن طريق الرادار".

"سيتيح (القمر) جمع المعلومات أيا كانت أحوال الطقس وظروف الرؤية"، وفق ليفي. ماذا قال غالانت؟ يوآف غالانت أشرف على عملية إطلاق الصاروخ، المخطط لها منذ شهور.

تعد هذه الخطوة إشارة على بقائه في منصبه، رغم إعلان نتنياهو، الأحد، إقالته، بعد أن انتقد الإصلاحات القضائية التي أعلنتها الحكومة، وأثارت غضبا شعبيا.

غالانت قال إن الصاروخ "سيعزز من مراقبة إسرائيل للمنطقة على مدار الساعة"، حسب وكالة رويترز.

ورد في بيان لغالانت: "سنواصل إثبات أنه حتى السماء ليست حدا لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية". سبب الخلاف بين غالانت ونتنياهو يعود الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة، إلى تصريحات غالانت، السبت، التي دعا فيها نتنياهو إلى وقف تنفيذ خطة التعديل القضائي.

في اليوم التالي، أعلن نتنياهو إعفاء غالانت من منصبه، مما تسبب في تزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تحت إشراف وزير الدفاع المقال.. إسرائيل تطلق قمرا اصطناعيا .. في رعاية الله وحفظة