روسيا تعلن استمرار تعليق مشاركتها فى «نيو ستارت»

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تغير موقفها بشأن تعليق المشاركة فى معاهدة "نيو ستارت" النووية، بالرغم من قرار الولايات المتحدة وقف تبادل البيانات مع موسكو بموجب الاتفاقية، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





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