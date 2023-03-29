سوريا تعلن إغلاق جميع الموانئ البحرية باستثناء طرطوس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل السورية اليوم الأربعاء، إغلاق جميع الموانئ البحرية على الشريط الساحلى، باستثناء ميناء طرطوس التجارى، بسبب عاصفة بحرية واشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





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