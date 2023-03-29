جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية فى بيان عبر تطبيق "تيليجرام": "شارك فى التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف فرد عسكرى وحوالى 300 قطعة عتاد فى المجمل". وأعلنت روسيا فى شهر ديسمبر الماضى، عن دخول الصاروخ الباليستى العابر للقارات "يارس" الخدمة القتالية فى روسيا. ويندرج "يارس" ضمن منظومات صاروخية استراتيجية روسية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقائمة على الصوامع برؤوس حربية متعددة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تبدأ تدريبات بصواريخ «يارس» الباليستية العابرة للقارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.