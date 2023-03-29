العالم اليوم - روسيا تبرم اتفاقا مع الهند لزيادة إمدادها بالنفط "بشكل كبير"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 02:12 مساءً - أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، الأربعاء، توقيعها عقدا مع شريك هندي من أجل "زيادة" شحنات النفط الروسي "بشكل كبير"، فيما تسعى موسكو المستهدفة بعقوبات غربية على خلفية الحرب الأوكرانية، لإعادة توجيه مبيعاتها إلى آسيا.

وقالت "روسنفت" في بيان إن رئيسها إيغور سيتشين خلال رحلة إلى الهند "وقع مع شركة إنديان أويل كومباني اتفاقا لزيادة إمدادات النفط بشكل كبير إلى الهند".

وكانت روسيا أعلنت أمس أن صادراتها النفطية إلى الهند زادت 22 مرة في 2022 في مؤشر إلى تحولها إلى عمالقة القارة الآسيوية في خضم النزاع في أوكرانيا.

حولت روسيا صادراتها النفطية إلى الهند والصين العام الماضي بعدما سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف ارتهانها لإمدادات الطاقة الروسية بعدما بدأت موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي المصدّر بحرا وحدد سقفا لسعر الخام الروسي تم الاتفاق عليه مع مجموعة السبع.

وأدى هذا التحول إلى حصول الصين والهند على أمدادات روسية بسعر أقل.

وقال نائب رئيس الوزراء المكلف شؤون الطاقة الكسندر نوفاك "أعيد توجيه غالبية مصادرنا للطاقة إلى أسواق أخرى، إلى أسواق دول صديقة".

وأضافت روسنفت في بيانها الأربعاء "ناقش الطرفان أيضا ... احتمالات السداد بالعملة الوطنية" في الوقت الذي تحاول روسيا إزالة الدولار من اقتصادها لتصبح أقل اعتمادا على واشنطن.

وبحسب بيانات لوزارة التجارة الهندية ذكرت في البيان الصحافي، أصبحت روسيا العام الماضي وللمرة الأولى في تاريخها، أحد الشركاء التجاريين الخمسة الرئيسيين للهند، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين 38.4 مليار دولار.