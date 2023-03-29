العالم اليوم - تقسيم مجموعة "علي بابا" الصينية يعزز مكاسب الأسهم الآسيوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 02:12 مساءً - شرعت مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية في تقسيم نفسها إلى 6 شركات، الأمر الذي دعم مكاسب الأسهم الآسيوية مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركة وأيضا شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.

وارتفع مؤشر هانغ سانغ بأكثر من 2 بالمئة خلال تعاملات الأربعاء، فيما قفز مؤشر أسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ بما يزيد على 3 بالمئة.

وقفز سهم "علي بابا" 13 بالمئة، وكذلك ارتفع سهم "تينسنت القابضة" 3 بالمئة فيما ارتفع سهم "بايدو" بأكثر من 2 بالمئة. وارتفعت أسهم "مجموعة سوفت بنك" المدرجة في اليابان، والتي تمتلك حصة كبيرة في "علي بابا" تصل إلى 6.5 بالمئة.

ومن المقرر أن تنقسم مجموعة "علي بابا" إلى شركات بأسماء مختلفة على أن تكون كل شركة قادرة على جمع رأس مال خارجي وربما تسعى للحصول على طرح عام أولي خاص بها باستثناء شركة واحدة ستبقى مملوكة بالكامل للمجموعة، وذلك في محاولة للاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق وزيادة قيمتها.

ومن المقرر أن تتم إدارة كل شركة بشكل مستقل من قبل رئيسها التنفيذي ومجلس إدارتها.

واجهت المجموعة منافسة متزايدة من منصات مختلفة في الآونة الأخيرة كما شهدت أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة انخفاضا منذ نوفمبر 2020.