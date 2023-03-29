«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الأوضاع بإسرائيل بعد مشروع إصلاح القضاء

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "خطوات للتهدئة تتخذها القيادة السياسية فى إسرائيل لتخفيف حدة الاحتقان فى الشارع الذى أججه خلال الفترة الماضية مشروع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية للإصلاح القضائى بالبلاد".

وأضاف: "شهد مقر الرئيس الإسرائيلى أول لقاء حوارى بين المعارضة والائتلاف الحاكم بشأن الأزمة بين الجانبين مع اشتداد حدة المظاهرات الغاضبة والرافضة للتعديلات القضائية التى أعلنتها حكومة نتنياهو، وقرر الأخير إرجاء البت فيها فى خطاب متلفز على وقع الاحتجاجات التى اشتدت وتيرتها فى البلاد من أجل إفساح المجال لمشاورات سياسية".

وتابع: "وتأتى الخطوات الإسرائيلية فى ظل استمرار التظاهرات فى الشارع رغم قرار نتنياهو، حيث نظم نحو 3 آلاف شخص مسيرة ضد برنامج الإصلاح القضائى، بل وأعلن قادة الاحتجاج الاستمرار فى فعالياتهم ضد التعديلات القضائية حتى إلغائها بالكامل، معربين عن خشيتهم أن يكون تعليق نتنياهو خدعة مصممة لإنهاء المظاهرات".

واستطرد: "فى الوقت نفسه أزمة إقالة رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الدفاع لم تراوح مكانها بعدما أكد مساعدون لوزير الدفاع أنه يواصل عمله ومهام منصبه حتى إشعار آخر، ما يمثل مؤشرا على أن الحكومة لم تحسم قراراها فى كيفية المضى قدما فى التعامل مع أزمة أشعلتها دون أن تدرى كيف تطفئها".