رئيسة تايوان تشعل حربا كلامية بين الصين وأمريكا

جدة - نرمين السيد - تبادلت الصين والولايات المتحدة التحذيرات والتهديدات، على خلفية التوقف المزمع للرئيسة التايوانية تساى إنج– وين بالولايات المتحدة، خلال رحلتها إلى جواتيمالا وبيليز فى أمريكا الوسطى، والتى ستبدأ اليوم 29 مارس وتنتهى 7 أبريل.





وغادرت تساى، اليوم الأربعاء، فى زيارة إلى أمريكا الوسطى تتوقف خلالها فى الولايات المتحدة بنيويوك ولوس أنجلوس، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت تساى قبل مغادرتها، إن الضغوط الخارجية "لن توقف عزمنا على التوجه نحو العالم"، وأضافت: "نحن هادئون وواثقون. تايوان ستسير بحزم على طريق الحرية والديمقراطية، والتوجه إلى العالم. ورغم أنه طريق صعب إلا أن تايوان ليست وحدها".

وكانت تايوان، أعلنت فى وقت سابق شهر مارس الجارى، أن تساى ستمر عبر الولايات المتحدة "فى زيارة ترانزيت" للمرة السابعة منذ توليها المنصب فى 2016، قبل أن تزور جواتيمالا وبيليز، نهاية مارس الجارى، فيما أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للزيارة "تحت أى مسمى أو ذريعة".

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسى التايوانى للصحفيين فى العاصمة تايبيه، إن تساى ستتوقف فى مدينتى نيويورك ولوس أنجلوس كجزء من رحلتها إلى جواتيمالا وبيليز، مشيرًا إلى أن الرحلة ستبدأ فى اليوم 29 مارس وتنتهى 7 أبريل.

وذكرت مصادر أن الرئيسة التايوانية ستلتقى فى ولاية كاليفورنيا برئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى.

من جهتها، حذرت الصين المسؤولين الأمريكيين من إجراء أى اتصال رسمى مع الرئيسة التايوانية خلال توقفها المزمع بالولايات المتحدة. وهددت الصين بالرد إذا اجتمع رئيس مكارثى مع تساى خلال توقفها، وقالت بكين إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة" انتهاك".

ولطالما حذرت الصين المسؤولين الأمريكيين من مقابلة تساى، معتبرة هذا التحرك دعمًا لرغبة الجزيرة فى أن يتم النظر إليها كبلد مستقل.

وردًا على التهديد الصينى، وجهت واشنطن تحذيرا إلى بكين، من أى رد فعل مبالغ فيه على توقف لرئيسة تايوان تساى إنج ون فى نيويورك خلال توجهها إلى أمريكا الوسطى وفى لوس أنجلوس فى طريق عودتها.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مسؤول أمريكى كبير للصحفيين طالبًا عدم كشف هويته: "لا يوجد أى سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم ذلك ذريعة لرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان".