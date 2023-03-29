باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: نشر روسيا لسلاح نووى رسالة باستعدادها للحرب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود الأفندى، الباحث فى الشؤون الروسية، من موسكو، إن "التطور الحادث من الجانب الروسى بنشر قواته النووية يرجع إلى استفزاز متواصل من قبل الغرب لروسيا، وخصوصا تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ودعمها غير المحدود والتدخل المباشر، وخصوصا تزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى بالإضافة إلى قذائف من اليورانيوم المنضب".





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية": "كل هذا ضمن التصعيد وقرارات الولايات المتحدة التى قالت إنه ضمن الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، إلا أن الهزيمة الاستراتيجية لروسيا تعنى تفكيك روسيا، فروسيا ضمن عقيدتها النووية تحافظ على أراضيها وعدم تفكيكها ويمكنها استخدام 1000 سلاح نووى لمنع هذا الأمر". وتابع: "لذلك نرى المناورات بالصواريخ الاستراتيجية بالإضافة إلى أن روسيا نشرت صواريخ محملة على الطائرة فى بيلاروسيا، فروسيا تحاول أن توصل صوتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مستعدة لحرب نووية فى حال استمر تزويد أوكرانيا بأسلحة والتدخل مباشرة". وأوضح: "منذ نحو عام اقتربت أمريكا جدا من الخطوط الحمراء، وكل هذا يعنى أن حلف الناتو بقيادة الولايات المتدة قرر بإنهاء أو تفكيك روسيا".

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