العالم اليوم - في الفضاء.. أول حلاقة شعر لسلطان النيادي

انتم الان تتابعون خبر في الفضاء.. أول حلاقة شعر لسلطان النيادي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 01:15 مساءً - نشر حساب "مركز محمد بن راشد للفضاء" صورة لأول قصة شعر لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على متن محطة الفضاء الدولية.

وظهر النيادي وهو يجلس بينما يتم حلاقة شعره بآلة حلاقة من نوع خاص، من قبل زميله رائد الفضاء فرانك روبيو.

وتحتوي آلة الحلاقة التي استخدمت لحلاقة شعر النيادي، على جهاز يسحب الشعر كي لا يلوث بيئة الجاذبية الصغرى على متن المركبة.

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.