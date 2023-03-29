العالم اليوم - لعمر أطول.. عليك بهذه العادة مرة أو مرتين أسبوعيا

انتم الان تتابعون خبر لعمر أطول.. عليك بهذه العادة مرة أو مرتين أسبوعيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 01:15 مساءً - يساهم المشي 8 آلاف خطوة أو ما يعادل نحو 6.4 كيلومترات مرة أو مرتين في الأسبوع في الحد بدرجة كبيرة من خطر الموت المبكر، وفق ما أظهرت دراسة نشرت، الثلاثاء.

ومن المعروف أساساً أن ممارسة النشاط البدني المنتظم تقلل من خطر الوفاة، لكنّ الدراسة المنشورة في مجلة "غاما نتوورك أوبن" تتناول الفوائد الصحية للمشي القوي لبضعة أيام فقط في الأسبوع.

وعمل باحثون من جامعتي كيوتو وكاليفورنيا في لوس أنجلوس على تحليل بيانات 3101 من البالغين الأميركيين.

وتبيّن للباحثين أن الذين يمشون 8 آلاف خطوة أو أكثر مرة أو مرتين في الأسبوع، أقل عرضة للوفاة بنسبة 14.9 بالمئة خلال فترة 10 سنوات من أولئك الذين لا يمشون بهذا القدر.

أما أولئك الذين يمشون مثل هذه المسافات الطويلة 3 إلى 7 مرات في الأسبوع، فهم عرضة للوفاة بدرجة أقل بنسبة 16.5 بالمئة.

وتتجلى منافع المشي لمسافات تبلغ 8 آلاف خطوة فما فوق مرة أو مرتين في الأسبوع بصورة أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

ولاحظ العلماء أن الدراسة بيّنت "وجود صلة بين عدد الأيام التي يمشي فيها شخص ما كل أسبوع 8 آلاف خطوة فما فوق وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكل الأسباب الأخرى".

واستنتجوا من الدراسة أن "في إمكان الأفراد تحقيق منافع صحية كبيرة من المشي بضعة أيام فحسب في الأسبوع".

واستند الباحثون في هذه الدراسة إلى الخطوات اليومية التي سجلها المشاركون بين عامي 2005 و2006 ثم درسوا معدل الوفيات لديهم بعد 10 سنوات.

ولم يصل 632 من المشمولين بالدراسة إلى حد المشي 8 آلاف خطوة يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع، في حين تبيّن أن 532 شخصاً يمشون بهذا القدر أو أكثر مرة أو مرتين في الأسبوع، وأن 1937 شخصاً يجتازون هذه المسافة مشياً من 3 إلى 7 مرات في الأسبوع.

ويمشي الأميركيون في المتوسط ما بين 3 آلاف و4 آلاف خطوة يومياً، وفقًا لبيانات من مستشفى "مايو كلينيك" الذي يشدد على أن المشي كنشاط بدني منتظم يمكن أن يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.