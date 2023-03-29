«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن موجات الإضرابات المتواصلة فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "طرفان كلاهما متمسك بموقفه وبينهما بلد يعانى من ويلات اقتصادية غير مسبوقة". وأضاف: "إصرار من حكومة الرئيس الفرنسى ماكرون على المضى قدما فى قانون مثير للجدل بشان إصلاح نظام التقاعد، ورفض شعبى واسع النطاق لم يكن متوقعا بهذا الحجم، وبين هذا وذاك تشهد فرنسا موجات من المظاهرات والإضرابات مع أعمال شغب متصاعدة".

وتابع: "الموجة العاشرة والأحدث من المظاهرات فى 28 مارس انضم إليها أكثر من مليونى شخص بحسب النقابات العمالية، فيما قدرت الداخلية الفرنسية أعداد المتظاهرين بنحو 750 ألفا فقط فى جميع أنحاء البلاد".

واستطرد: "عقب يوم المظاهرات والذى شهد أعمال شغب واسعة اتخذت النقابات العمالية فى فرنسا قرارا بالحشد لموجة تظاهر جديدة فى السادس من أبريل، خطوة جاءت بعد أن رفضت الحكومة دعوات النقابات لإعادة النظر فى القانون، لكن فى محاولة للتهدئة أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسة أنها ستجتمع الأسبوع المقبل مع مجموعات برلمانية وأحزاب سياسية من بينها معارضة فضلا عن منظمات نقابية فى حوار قالت إنه يهدف إلى إيجاد سبيل للخروج من الأزمة، لكن الدعوة لم تثنى النقابات عن المضى قدما فى حشد المظاهرات والإضرابات".

وأوضح: "ومع إصرار ماكرون والنقابات العمالية على السير فى الدرب الذى اختاره كلاهما يبدو أنه من الصعب التكهن بما قد تؤول إليه الأوضاع، وما إذا كان من الممكن أن يتنازل أى من الطرفين لإنهاء الأزمة".