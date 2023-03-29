العالم اليوم - السيناريو يتكرر.. الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف

انتم الان تتابعون خبر السيناريو يتكرر.. الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 11:24 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.

وقال مات سيمسون محلل أول الأسواق لدى سيتي إندكس "نشهد ارتدادا طبيعيا... الذهب يتراجع بعد محاولة فاشلة لكسر حاجز 1975 دولارا".

لكنه أضاف أن بعض المستثمرين "ما زالوا فيما يبدو متمسكين بالذهب تحسبا لوجود خبايا أخرى".

وارتفع مؤشر الدولار وهو ما يرفع سعر المعدن النفيس على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وقفزت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء.

وقال سيمسون إنه بالرغم من أن الذهب سيستمد دعما "في نهاية المطاف" من حالة عدم التيقن في الأسواق المالية فربما تصبح الأسعار أكثر تقلبا في الأسابيع المقبلة إذا ظل التضخم والبيانات الاقتصادية الأميركية في حالة ارتفاع.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في مارس بينما سجل العجز في ميزان تجارة السلع الأميركي زيادة متواضعة في فبراير.

تغير الأسعار

تراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1961.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 0749 بتوقيت غرينتش بعدما زاد واحدا بالمئة أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1963.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.15 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 962.05 دولار وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 1414.64 دولار.