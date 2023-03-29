العالم اليوم - 5 علامات تحدد شخصيتك.. أنت تعاني من "الغضب المفرط"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 09:22 صباحاً - في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص لا يصلون إلى مستوى الغضب الخارج عن السيطرة، لا يزال الكثير منهم يعانون مع درجات متفاوتة من الغضب.
ونشر موقع "يور تانغو" أبرز 5 علامات تكشف الشخص الذي يعاني من حالة مرضية من الغضب، قد تتطلب تدخلا حقيقيا وتغييرا كبيرا:
- قيادة السيارة بشكل جنوني: هذه من أبرز علامات الشخص الغاضب، الذي لا يفكر بأحد سوى نفسه على الطريق، وعادة ما يتسم بالإزعاج والتهور.
- تخوض نقاشا حادا كل يوم: الأشخاص الذين يعانون من العصبية الحادة، يخوضون نقاشا محتدما واحدا يوميا، على الأقل، أحيانا الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع عصبيته، يبحث عن مخرجا للأفكار السلبية كالصراخ والمشاجرة.
- الشتم بشكل مستمر: ترديد الشتائم بشكل مستمر، أكثر من الشخص العادي، هي من علامات الغضب والهيجان المفرط.
- فقدان الثقة بالأصدقاء: الإحساس بأن الجميع سيخذلك هي من أبرز علامات الشخص الذي يعاني من الغضب المفرط.
- السخرية هي أسلوب المزاح: الشخص الغاضب يلجأ للسخرية أكثر من المزاح، لأنها تكون في أحيان كثيرا قناعا للتهجم والعدائية.
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