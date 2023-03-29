العالم اليوم - زيلينسكي يحذر من "هزيمة باخموت".. ويوجه دعوة لرئيس الصين

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يحذر من "هزيمة باخموت".. ويوجه دعوة لرئيس الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 09:22 صباحاً - حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، من أنه ما لم تحقق بلاده النصر في باخموت، فسوف تبدأ روسيا في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة، كما وجه دعوة للرئيس الصيني لزيارة كييف.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة حصرية مع الأسوشيتدبرس أن سقوط باخموت في أيدي القوات الروسية سيمكن الرئيس فلاديمير بوتين "من الترويج لهذا النصر أمام الغرب والداخل الروسي والصين وإيران".

وقال زيلينسكي: "إذا اشتم رائحة الدم - رائحة ضعفنا - فسوف يحقق مزيدا من التقدم".

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني إلى الأسوشيتدبرس على متن قطار نقله عبر أوكرانيا، إلى مدن بالقرب من بعض أعنف المعارك حيث نجحت قوات بلاده في صد الاجتياح الروسي.

وفاجأت أوكرانيا، التي تحظى بدعم واسع من الغرب، العالم بمدى قوة مقاومتها ضد الجيش الروسي الأضخم والأفضل تجهيزا، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من حماية العاصمة كييف وطرد روسيا من مناطق أخرى ذات أهمية استراتيجية.

وقال زيلينسكي خلال المقابلة، وهو يحتسي الشاي بينما كان جالسا على سرير ضيق على متن قطار حكومي: "الولايات المتحدة تدرك يقينا أنها إذا توقفت عن مساعدتنا، فلن ننتصر".

كانت الرحلة التي قام بها الرئيس والتي جرى تنظيمها بدقة بالغة رحلة استثنائية عبر بلد في حالة حرب.

واستغل زيلينسكي، الذي أصبح وجها معروفا في جميع أنحاء العالم وهو يروي جانبه من القصة إلى أمة بعد أمة، رحلة دعم الروح المعنوية لتعزيز نفوذه في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية.