فى أول زيارة خارجية.. تشارلز الثالث يتوجه إلى هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وقالت إن ذلك يأتى فى إطار جهود لطى صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بعد خروج لندن من التكتل.

وكان من المقرر أن يسافر تشارلز، إلى فرنسا أولاً، لكنه ألغى هذا الجزء من الجولة بسبب الاضطرابات الاجتماعية العنيفة بشأن القانون الجديد لـ إصلاحن ظام التقاعد للرئيس إيمانويل ماكرون.

ووفقًا لما نقله موقع "فرانس 24" عن قصر باكنجهام، سيتناول الملك تشارلز خلال زيارته التى تستغرق ثلاثة أيام إلى العاصمة الألمانية برلين وولاية براندنبورج الشرقية ومدينة هامبورج الساحلية الشمالية، القضايا التى تواجه كلا البلدين مثل الاستدامة وأزمة أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا مع مرتبة الشرف العسكرية فى أشهر معالم برلين، بوابة براندنبورج، رمز تقسيم البلاد خلال الحرب الباردة وإعادة التوحيد اللاحقة.

وعبر شتاينماير عن ترحيبه بالزيارة قائلًا، إنها "لفتة أوروبية" مهمة أن اختار تشارلز فرنسا وألمانيا فى أول زيارة دولة له، حتى قبل تتويجه فى مايو.

وقال فى رسالة بالفيديو قبل الرحلة: "بالنسبة له ولجميع البريطانيين بالطبع، أود أن أقول إننا فى ألمانيا، فى أوروبا، نتمنى علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".