الولايات المتحدة: ندعم إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قالت السفيرة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك: "فى هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ، يسعدنى أن أعلن أن الولايات المتحدة تدعم إنشاء محكمة دولية مكرسة لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا".

وقالت فان شاك "هناك حجج مقنعة حول سبب وجوب المقاضاة" وهى جريمة العدوان، إلى جانب "الجرائم" التى تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتى الإعلان عن دعم الولايات المتحدة لتطوير مثل هذه الهيئة بعد أن دفعت أوكرانيا ودول أخرى منذ شهور لإنشاء آلية يمكن بموجبها التحقيق فى جريمة العدوان ضد أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.

وكانت العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا قد اندلعت فى 24 فبراير 2022.