العالم اليوم - النفط يحقق مكاسب لليوم الثالث وسط توقف صادرات كردستان العراق

انتم الان تتابعون خبر النفط يحقق مكاسب لليوم الثالث وسط توقف صادرات كردستان العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 08:24 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء إذ أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

وقال ساتورو يوشيدا المحلل المختص بالسلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز "لا تزال شهية المستثمرين للمخاطرة مدعومة بمخاوف بشأن شح إمدادات منطقة كردستان العراق وارتياح في الأسواق المالية القلقة من اضطرابات القطاع المصرفي".

وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أي 0.4 بالمئة، إلى 78.98‬ دولار للبرميل بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا، أي 0.7 بالمئة، إلى 73.72 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من سحب من مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وأظهرت أرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس. وتراجعت مخزونات البنزين حوالي 5.9 مليون برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير حوالي 550 ألف برميل.