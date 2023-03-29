العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة قتل "سفاحة مدرسة ناشفيل"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة قتل "سفاحة مدرسة ناشفيل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 08:24 صباحاً - كشفت كاميرا مثبتة على جسد رجل شرطة، لحظة مقتل الشابة التي نفذت الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل الأميركية، وراح ضحيتها 3 أطفال و3 بالغين رميا بالرصاص.

وأظهر الفيديو اللحظات الأخيرة، عند اقتحام عناصر الشرطة للمدرسة، وتبادل إطلاق النار مع أودري هيل (28 عاما) قبل أن ينجحوا بإصابتها، ثم إطلاق النار عدة مرات أخرى، مما أرداها قتيلة.

وقتلت أودري في الساعة 10:27 صباحا، بعد 14 دقيقة من اقتحامها المدرسة.

تفاصيل الحادث