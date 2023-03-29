العالم اليوم - تقدم روسي في معركة "مفرمة اللحم".. وقصف أوكراني لميليتوبول

انتم الان تتابعون خبر تقدم روسي في معركة "مفرمة اللحم".. وقصف أوكراني لميليتوبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 08:24 صباحاً - قال قائد مدعوم من موسكو في أوكرانيا إن القوات الروسية لا تزال تتقدم في مدينة باخموت المحتدم النزاع عليها بشرق أوكرانيا، لكن المخابرات البريطانية تقول إن كتيبة دبابات روسية منيت بخسائر فادحة في بلدة أفدييفكا القريبة.

وتعد معركة باخموت، وهي مدينة تعدين في منطقة دونيتسك الأوكرانية، محور حرب موسكو في أوكرانيا منذ شهور ويصف الجانبان القتال هناك بأنه "مفرمة لحم".

وقال دينيس بوشيلين، القائد الذي عينته روسيا في الجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة دونيتسك الأوكرانية إن جزءا كبيرا من القوات الأوكرانية أُجبر على الانسحاب من مصنع آزوم للمعادن على الجانب الغربي من نهر باخموتكا.

وأضاف بوشيلين للتلفزيون الرسمي الروسي: "الشيء المهم هنا كان إخلاء المنطقة الصناعية في المصنع نفسه. ويمكنك القول إن هذا قد تم بالفعل الآن، إذ هزم الرجال للتو المقاتلين (الأوكرانيين) هناك الذين تُركوا في مجموعات فردية فقط".

ويتعارض ما يقوله مع التأكيدات الأوكرانية والغربية بأن الوضع في باخموت آخذ في الاستقرار وأن هجوم الشتاء الروسي يتعثر.

وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية في إفادة صحفية، مساء الثلاثاء، إن روسيا واصلت شن هجماتها في باخموت لكن القوات الأوكرانية صامدة بقوة وتدحر الهجمات.

وقال المتحدث باسم القيادة الشرقية الأوكرانية سيرهي تشيرفاتي إن الوضع حول باخموت لا يزال "غير مستقر".

القوات الأوكرانية تقصف ميليتوبول

قصفت القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا جنوبي منطقة زابوريجيا، وذكرت وسائل إعلام روسية، الأربعاء، أن إمدادات الكهرباء في المدينة انقطعت نتيجة لذلك.

وعبر تطبيق تيليغرام للمراسلات، قال إيفان فيدوروف رئيس البلدية المنفي في ميليتوبول التي تحتلها القوات الروسية منذ مارس العام الماضي إن عدة انفجارات وقعت في المدينة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم موسكو في المنطقة قولهم إن القصف الأوكراني أضر بمنظومة إمداد المدينة بالكهرباء وأدى لقطع التيار عنها وعن قرى مجاورة.

وذكرت الوكالة أيضا أنه جرى تدمير مستودع للقطارات، لكن وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات.

وتقع ميليتوبول على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي محطة زابوريجيا النووية.

ومن المقرر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي المحطة في وقت لاحق الأربعاء.

قصف أفدييفكا

وفي السياق، قال قادة عسكريون أوكرانيون إن هجومهم المضاد المدعوم بمعدات غربية تم تسلمها حديثا تضمنت دبابات ليوبارد2 الألمانية أبلى بلاء ليس سيئا لكنهم أكدوا على أهمية الاحتفاظ بباخموت في هذه الأثناء.

وتقصف القوات الروسية أفدييفكا التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوبي باخموت. وتم إجلاء كثير من المدنيين الآن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادتها اليومية عن الحرب في أوكرانيا، الثلاثاء، إن القوات الروسية لم تحرز سوى "تقدم هامشي" في محاولة لتطويق أفدييفكا في الأيام القليلة الماضية وفقدت مركبات مدرعة ودبابات كثيرة.

وقالت الوزارة البريطانية إن كتيبة الدبابات الروسية العاشرة التي شاركت في عملية أفدييفكا عانت من مشكلات تمثلت في عدم الانضباط وضعف الروح المعنوية و"ربما فقدت قسطا كبيرا من دباباتها".