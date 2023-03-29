مسؤول أمريكى سابق: البلاد على بعد خطوة من نقص آخر فى أغذية الأطفال

جدة - نرمين السيد - ودعا فرانك ياناس، المسؤول السابق فى "FDA" إلى تشديد اللوائح بشأن الشركات المصنعة وتنظيم أكبر داخل وكالته السابقة.
وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، مثل فرانك ياناس -الذى شغل منصب نائب مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لسياسة الغذاء والاستجابة لمدة أربع سنوات قبل استقالته فى يناير الماضى- أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب للرعاية الصحية والخدمات المالية لمناقشة أسباب نقص حليب الأطفال والإجراءات التى يمكن اتخاذها من أجل منعه من الحدوث مرة أخرى، وفى ملاحظاته الافتتاحية، قال ياناس إن العوامل التى ستؤدى للتغلب على النقص ما زالت "بعيدة المنال"، مضيفًا أنه لا يعتقد أن صناعة حليب الأطفال قد تغيرت كثيرًا فى العام منذ إصدار سحب المنتجات وما زالت تفتقر إلى "المرونة".
وكرر الموظف السابق فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الانتقادات المماثلة أدلى بها عندما استقال فى بداية العام، قائلاً للجنة إنه شعر أن الوكالة كانت "لامركزية" للغاية. وفى خطاب استقالته، أشار ياناس إلى "الهيكل اللامركزى لبرنامج الأطعمة" كجزء من سبب استقالته.. وصرح فى ذلك الوقت أنه أخر استقالته فى ضوء أزمة حليب الأطفال، التى يقول إنه لم يتلق إشعارًا بها إلا بعد فوات الأوان فى فبراير.
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