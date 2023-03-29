أوكرانيا: لن نقبل السلام مع استمرار العملية الروسية

ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال كوليبا، أمس الثلاثاء، إن "الأوكرانيين يقبلون السلام فقط إذا تضمن الوقف الكلى للعملية الروسية والانسحاب التام من أراضى البلاد، وإعادة المناطق المحتلة وفق الحدود الدولية المتفق عليها".
وشدد وزير الخارجية الأوكرانى، على سعى بلاده لانخراط أكبر عدد ممكن من الدول فى خطة السلام بين كييف وموسكو، مؤكدًا أن أوكرانيا تعوِّل كثيرًا على دور الولايات المتحدة إزاء خطة السلام.
ويأتى هذا فى الوقت الذى رحبت فيه روسيا بمبادرة الصين، وأعربت عن استعدادها لتحقيق أهداف "العملية العسكرية" الروسية فى أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، شريطة اعتراف كييف بالواقع الجديد.
وتدعو المبادرة الصينية إلى ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضى جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، ووقف التصعيد.
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