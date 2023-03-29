وزير الدفاع الأمريكى: روسيا تحاول فرض سيطرتها الكاملة على البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، عبر اوستن - خلال جلسة استماع فى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الثلاثاء - عن اعتقاده بأن وتيرة القتال فى أوكرانيا ستزداد فى الربيع. وقال إن القوات الأوكرانية أمامها فرصة لتحقيق تقدم مع بداية الشتاء المقبل مع كل الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة.

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