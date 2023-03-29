الجيش الأوكرانى: مقتل 86 عسكريا روسيا خلال اشتباكات فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أضاف شيريفاتى، أن الاشتباكات أسفرت أيضًا عن إصابة 117 آخرين من القوات الروسية.

وأوضح أن القوات الأوكرانية دمرت مدافع الهاوتزر التابعة للقوات الروسية، فيما شنت القوات الروسية 194 غارة على منطقة باخموت، خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرًا إلى أن مناطق بيلوهوريفكا وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وضواحيها فى بؤرة العمليات العسكرية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.