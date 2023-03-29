مقدونيا الشمالية تسعى لتجديد طلبها من المجر

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى مقدونيا الشمالية أنها بصدد تجديد طلبها من المجر بتسليم رئيس الوزراء المقدونى السابق نيكولا جروفسكى، الذى فر إلى الأخيرة وحصل على حق اللجوء بها منذ ما يقرب من خمس سنوات لتجنب قضاء عقوبة بالسجن.





ووفقًا لشبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، قال وزير العدل الجديد فى مقدونيا الشمالية، كرينار لوجا إنه سيتم توجيه طلب مكتوب إلى المجر لتسليم جروفسكى ينص على أنه سيُحتجز فى ما يسمى بـ "زنازين لاهاي" سواء خلال تواجده فى الحجز أو المعتقل فى العاصمة المقدونية سكوبيه، والذى تم بناؤه وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأعرب لوجا عن ثقته فى أن السلطات المجرية سترى أن تلك الظروف مقبولة، لأنها تلبى جميع المعايير الدولية.

وكان جروفسكى، الزعيم السابق للحزب الديمقراطى للوحدة الوطنية المقدونية المحافظ المعارض، قد حوكم غيابيا وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة شراء سيارة مرسيدس فاخرة باستخدام أموال الدولة، إلا أنه تمكن من الفرار إلى العاصمة المجرية بودابست فى عام 2018 وحصل على حق اللجوء فيها.

وبذلت مقدونيا عدة محاولات لتأمين تسليم جروفسكى لكنها لم تنجح حتى الآن، نظرا لتصريحات المجر بأن وضع اللجوء السياسى الذى يتمتع به جروفسكى يحظر تسليمه. وستكون تلك هى المحاولة الرابعة لتسليم جروفسكى حيث انتهت المحاولات السابقة فى 2018 و 2019 و 2021 دون جدوى.