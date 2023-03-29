العالم اليوم - فيديو لحادث أغرب من الخيال.. السيارة حلقت عاليا على الطريق

انتم الان تتابعون خبر فيديو لحادث أغرب من الخيال.. السيارة حلقت عاليا على الطريق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 06:22 صباحاً - أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أميركية، حادث مرور، بدا كما لو أنه مشهد في فيلم حركة سينمائي.

ووقع الحادث على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما تسبب تفكك إطار من سيارة إلى اصطدام مركبة أخرى به، ومن ثم تحليقها عاليا قبل أن تعود وتستقر على الطريق.

ويبدو في الفيديو تضرر سيارة "كيا" من نوع "سول" بعد انقلابها، وفقما ذكر موقع "غلوبال نيوز".

وأكدت الشرطة أن الحادث الخطير لم يسفر عن إصابة أحد بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن سائق السيارة الكبيرة تمكن من السيطرة عليها رغم أنها كانت تسير بثلاث عجلات.