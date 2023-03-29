العالم اليوم - أوستن: معارضة دعم البنتاغون للإجهاض يؤثر على جاهزية قواتنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 06:22 صباحاً - حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء من أن تأخير مجلس الشيوخ إقرار 160 ترقية عسكرية بسبب معارضة أحد أعضائه لسياسة البنتاغون الداعمة للإجهاض سيكون له تأثير سلبي على جاهزية القوات الأميركية.

وكان تومي توبرفيل السيناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما قد أعلن الشهر الماضي عزمه عرقلة ترقيات وزارة الدفاع التي تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ بسبب قرار للبنتاغون بتقديم المساعدة للعسكريات اللواتي يحتجن رعاية صحية إنجابية.

وقال أوستن أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن تداعيات عرقلة الترقيات "خطيرة للغاية"، مضيفا "عدم إقرار التوصيات بالترقيات يخلق تأثيرا متناميا يجعلنا أقل جاهزية بكثير مقارنة بما يجب أن نكون عليه".

وبين حرب أوكرانيا وعدائية الصين وهجمات القوات المدعومة من إيران على القوات الأميركية في سوريا، أشار أوستن إلى أن هذه "من أكثر الفترات تعقيدا التي شهدناها مؤخرا".

ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة المقبلة التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ تشمل قادة الجيش والبحرية ومشاة البحرية بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة.

ووصف زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر وقف "160 ترقية عسكرية روتينية" بالخطوة "المتهورة".

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