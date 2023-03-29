الدولية للطاقة الذرية تحذر من احتمالية وقوع كارثة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، جاء ذلك، أمس الثلاثاء، على لسان رئيس الوكالة رافائيل جروسى فى تصريحات، مرجعًا السبب إلى اشتداد عمليات القتال بالقرب من محطة "زابوريجيا" جنوب شرقى أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الدولى: "فريقى هناك يبلغنى يوميًا بالهجمات وأصوات الأسلحة الثقيلة، وهذا عمليًا أمر ثابت".

وكان جروسى قد التقى أمس بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الذى اتهم القوات الروسية بـ"احتجاز أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا رهينة" - على حد تعبيره.