العالم اليوم - دراسة: مكمل غذائي مشتق من زيت السمك يحمي من العمى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 03:22 صباحاً - توصل باحثون مؤخرا إلى شكل جديد من مكملات زيت السمك، يمكن أن يكون علاجا للسبب الرئيسي للعمى في العالم.

وقال الباحثون بجامعة إلينوي في شيكاغو، إن حمض "الدوكوساهيكسانويك"، المشتق "أوميغا 3"، يحمي العينين، ويمكن أن ينتقل إلى الشبكية من مجرى الدم، للمساعدة في التدهور البصري المرتبط بأمراض تشمل مرض ألزهايمر والسكري.

ووفق بيان صدر عن الباحثين في الجامعة الأميركية، فإن زيادة هذا الحمض بجرعات مجدية سريريا لم تكن ممكنة حتى الآن بسبب خصوصية الحاجز الدموي في شبكية العين، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

البحث الذي ستعرض نتائجه هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، أكد إمكانية منع الكبسولات التي تحتوي على "الدوكوساهيكسانويك"، للتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يصيب العين، ويسبب فقدان أو تشوش الرؤية المركزية.

جدير بالذكر أن أبرز العوامل المساعدة للإصابة بالتنكس البقعي، تشمل تبني نظام غذائي يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم.