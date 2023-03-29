بلجيكا: توقيف 8 أشخاص بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت النيابة العامة فى بيان أن "الأهداف المحتملة لم تحدد حتى الآن". وأفاد مصدر قضائى، أن "الموقوفين هم شباب سلكوا طريق التطرف وانخرطوا فى الحركة الجهادية"، بحسب القناة الإخبارية.

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