وزير الداخلية النمساوى: مفاجأة فى طلبات اللجوء خلال فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - وقال وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، فى تصريحات، إنه تم تقديم 2662 طلب لجوء فى البلاد الشهر الماضى بانخفاض قدره 38% تقريبًا مقارنة بالشهر السابق "4288 طلب لجوء"، موضحًا أن العام السابق شهد تقديم 3393 طلب لجوء فى فبراير مما يعنى أيضًا انخفاضًا بنسبة 22%.

وأضاف الوزير أن معظم طلبات اللجوء المقدمة فى فبراير الماضى جاءت من مواطنين سوريين 778 شخصًا، يليهم أشخاص من أفغانستان 496 شخصًا والمغرب 454 شخصًا وبنجلاديش 156 طلبات.

وأشار كارنر إلى أن التراجع فى طلبات اللجوء بدأ فى نوفمبر الماضى ويعود إلى الضوابط المكثفة من الشرطة النمساوية على الحدود مع المجر ضمن عملية فوكس وأيضًا إلى نهاية السفر بدون تأشيرة إلى صربيا.