العالم اليوم - نهاية مأساوية لملكة جمال.. قفزت من شقتها هربا من النيران

انتم الان تتابعون خبر نهاية مأساوية لملكة جمال.. قفزت من شقتها هربا من النيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 02:16 صباحاً - توفيت ملكة جمال برازيلية، بعد أن قفزت من شرفة شقتها في الطابق السادس، هربا من حريق اندلع في المنزل الذي تقيم فيه.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية، فقد توفيت مايارا نيتاو، البالغة من العمر 27 عاما، السبت الماضي، في المستشفى، متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها من جرّاء قفزها من شقتها.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد توّجت نيتاو بتسعة ألقاب بمسابقات جمال منذ العام 2019 في البرازيل، آخرها كان في يناير الماضي.

وشاركت 14 عربة على متنها 40 من رجال الإطفاء في عملية إطفاء الحريق الذي اندلع في منطقة إيتيم بيبي.