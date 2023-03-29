العالم اليوم - منظمة الصحة تحدّث توصياتها بخصوص لقاحات كورونا

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وأشارت منظمة الصحة إلى أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة تطعيم لكن المجموعات الأكبر سنا والمعرضة لخطر كبير يجب أن تحصل على جرعة تطعيم معززة بين ستة أشهر إلى 12 شهرا بعد آخر جرعة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الهدف هو تركيز الجهود على تطعيم أولئك الذين يواجهون خطرا أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بكوفيد-19، مع الأخذ في الاعتبار المناعة السكانية عالية المستوى في أنحاء العالم بسبب انتشار العدوى والتطعيم.

وحددت المنظمة السكان المعرضين لخطر كبير بأنهم: