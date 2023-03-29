العالم اليوم - مصر.. قرار من النيابة يحسم قضية الطفل شنودة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 01:19 صباحاً - حسمت النيابة العامة في مصر قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام مؤخرا، بأن قررت تسليمه مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم والتي كانت قد عثرت عليه وقامت بتربيته مع زوجها على اعتبار أنه ابنهما.

وفي تصريحات لموقع "دوت الخليج" عبرت آمال إبراهيم ميخائيل عن فرحتها بقرار النيابة العامة، مؤكدة "أن ابنها سيعود لحضنها خلال ساعات، بعدما ظنت أنها ستحرم منه للأبد".

من جانبه قال محامي أسرة الطفل شنودة بالتبني، نجيب جبرائيل، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن قرار النيابة "يعني تسليم الطفل مؤقتا وبشكل عاجل لهما كأسرة بديلة لحين استيفائهما الاشتراطات المنصوص عليها في قانون الطفل".

وأضاف: "قانون الطفل ينص على عدة اشتراطات لابد من توافرها في أي أسرة بديلة كي تتم الموافقة على طلبها بتبني طفل".

ووفق المحامي فإن الاشتراطات تتضمن "أن تكون ديانة الأسرة من نفس ديانة الطفل وأن تقدم الأسرة صحيفة الحالة الجنائية دوريا للجهة المختصة، وأن توفر البيئة الصالحة لرعاية الطفل، والعديد من الاشتراطات الأخرى كالقدرة على الإنفاق".

وتابع: "الاشتراطات تستغرق شهرين أو أكثر لتقديم الأوراق التي تفيد باستيفاء الأسرة لها، ولذلك قررت النيابة بشكل إنساني عاجل وموقت تسليم الطفل للأسرة التي عثرت عليه لحين استيفاء باقي الاشتراطات".

واختتم قائلا: "القرار لا يعني أن الطفل أصبح ابنا لهذه الأسرة، ولكنها أصبحت تقوم على رعايته تحت إشراف السلطات".

تفاصيل قرار النيابة بشأن الطفل شنودة