العالم اليوم - الأولى خلال 10 سنوات.. نجاح عملية تكاثر لأكبر سحلية بالعالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 12:22 صباحاً - خرجت خمسة من صغار تنانين "كومودو" المهددة بالانقراض من بيضها في حديقة حيوانات بإسبانيا، في أول عملية تكاثر ناجحة لأكبر سحلية في العالم في ذلك البلد منذ عشر سنوات.

وقالت ميلاغروس روبليدو رئيسة قسم علم الزواحف في حديقة حيوانات بيوبارك فوينخيرولا بجنوب إسبانيا، والتي وصفت نفسها بأنها "أم التنانين" لرويترز الثلاثاء "هذا إنجاز عظيم لنا جميعا".

ووضعت الأم البالغة من العمر 13 عاما 12 بيضة في أغسطس، وتم اختيار خمس منها ووضعها في حضَّانات على مدى سبعة أشهر.

وبحسب روبليدو فقد "كانت مهمة عظيمة تخللها الكثير من الضجر إذ استغرقت وقتا طويلا، لكنها منحتنا (في النهاية) الكثير من الرضا"، مضيفة أن هذه الصغار تمثل "مستقبلا يبعث على الأمل" لهذا الفصيل من الحيوانات.

ماذا نعرف عن تنانين "كومودو" المهددة بالانقراض؟