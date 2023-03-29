فلسطين تحذّر من مخاطر "حرس بن غفير"
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر قرارات رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أنه بعد قرارات "الكابنيت" الاستعمارية الاستيطانية وشرعنة عديد البؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى "خطة الانفصال"، يتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته تحت مسمى "الحرس الوطني"، ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات".
ولفتت أن تشكيل هذه الميليشيا يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم، خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد الشعب الفلسطيني
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إطلاق نتنياهو يَد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرّب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.
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