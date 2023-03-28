العالم اليوم - موانئ تنزانيا تتحفز لاستعادة زخمها الإقليمي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:16 مساءً - منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تشهد الموانئ البحرية التنزانية الرئيسية المطلة على المحيط الهندي في دار السلام ومتوارا وتانجا؛ إضافة إلى الموانئ الداخلية في بحيرة تنجانيقا؛ نشاطا محموما أدى إلى رفع حركة الصادرات والواردات عبر تلك الموانئ بأكثر من 50 بالمئة؛ حيث أجبرت الاحتجاجات المستمرة في كينيا عدد من البلدان الأفريقية غير الساحلية على البحث عن موانئ أكثر أمانا من ميناء ممبسا الكيني.