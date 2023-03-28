العراق.. القبض على 4 من عناصر داعش

العراق.. القبض على 4 من عناصر داعشألقت قوات الأمن العراقية في محافظة نينوى اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت قيادة شرطة المحافظة، في بيان، أن مفارز مديرية شؤون الطرق الخارجية ألقت القبض على ثلاثة عناصر من فلول التنظيم، في وقت أوقفت مفارز مديرية شرطة "القيارة" جنوبي الموصل عنصرا رابعا .

وأشارت إلى أنه جرى تسليم الموقوفين إلى مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى شمالي البلاد.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام عراقية ، أن قوة أمنية أحبطت مخططا لاستهداف قوات الجيش جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرق العراق.

حيث أفادت مصادر أمنية بأن قوة أمنية خاصة ألقت القبض على ثلاثة عناصر تقلهم سيارة عند نقطة تفتيش أمنية جنوب "بهرز" جنوبي بعقوبة، وبحوزتهم أسلحة كانوا يخططون لاستهداف القوات الأمنية المرابطة بهذه النقاط.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الأمن عززت من تواجدها، خاصة في المناطق الواقعة بين جنوبي ديالى وأطراف العاصمة بغداد تحسبا لأي طارئ.

يذكر إلى أن القوات العراقية لا تزال تتعقب بقايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق عدة من البلاد، رغم مرور نحو ست سنوات منذ إعلان الحكومة انتصارها على التنظيم.