زلزال يضرب اليابان بقوة 6.2 ريختر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:26 مساءً - قالت وكالة "فرانس بريس" اليوم الثلاثاء، إن زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال اليابان. ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي جديد، كما أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع بالقرب من محافظة أوموري في شمال اليابان على عمق 20 كيلومترا وشعر به السكان أيضا في هوكايدو.

كما قامت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بقياس الزلزال الذي حدث في شمال اليابان اليوم عند 6.2 درجة على مقياس ريختر. وذكرت قناة "NHK" التليفزيونية اليابانية العامة، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي. ولم تذكر وسائل الإعلام اليابانية وقوع أي أضرار مباشرة.