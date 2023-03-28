العالم اليوم - في صحن الأزهر.. قصة أكبر مائدة رمضانية ضيوفها أجانب

انتم الان تتابعون خبر في صحن الأزهر.. قصة أكبر مائدة رمضانية ضيوفها أجانب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:19 مساءً - في صحن الجامع الأزهر وملحقاته، ومع أذان المغرب يجتمع آلاف الشباب من جنسيات مختلفة للإفطار في أكبر مائدة رمضانية بمصر، ويعمل على ضيافتهم كبار رجال الأزهر والعاملين به.

الصور التي تم تداولها للمائدة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية نالت إعجابا كبيرا وإشادات كثيرة من المتابعين الذين أثنوا على حرص مؤسسة الأزهر على إكرام ضيوفها من الطلاب الوافدين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

مدير الجامع الأزهر، الدكتور هاني عودة، روى لموقع "دوت الخليج" قصة هذه المائدة الرمضانية الضخمة قائلا:

بدأت مائدة الجامع الأزهر الرمضانية في العام الماضي، ضمن مبادرة شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، وتوجيهاته بإفطار الطلاب الوافدين يوميا طوال شهر رمضان المبارك.

تم تقديم حوالي 70 ألف وجبة العام الماضي، وسيتم تقديم 120 ألف وجبة لهذا العام.

تقام المائدة في صحن الجامع الأزهر البالغة مساحته 70 مترا طول و60 مترا عرض، تتسع هذه المساحة لحوالي 3200 من الطلاب الذكور، بينما تم تخصيص الرواق العباسي، ورواق المغاربة بالجامع الأزهر ليستوعب 800 طالبة من الوافدات.

المدعوون إلى المائدة