العالم اليوم - زيلينسكي على الحدود مع روسيا.. صورة جديدة من جولات التحدي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:22 مساءً - زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بلدتين بشمال البلاد وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا، يوم الثلاثاء، في أحدث محطاته خلال جولة إقليمية يزور خلالها مناطق قرب خط المواجهة.

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