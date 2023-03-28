صور من افطار العائلة الهاشمية في اليوم الاول من رمضان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج - : نشرت جلالة الملكة رانيا العبد الله مساء الخميس صورا من حفل الافطار الأول بحضور عدد من العائلة المالكة ، وعلقت على الصور في انستجرام قائلة : الحمدلله الذي بلغنا أجمل أيام السنة، من الإفطار مع العائلة اليوم". ..

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