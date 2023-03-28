فرنسا تعلن إغلاق برج إيفيل لهذا السبب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 08:27 مساءً - أعلنت إدارة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس إغلاق البرج بعد إضراب موظفيه، في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي أثار موجة كبيرة من الاضطرابات في فرنسا.

وأفادت الإدارة في بيان: "نظرا لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حاليا".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الوصول إلى الساحة الأمامية للبرج لا يزال متاحا.

البرج يضم حوالي 350 موظفًا

وأشارت إلى أن البرج يوظف حوالي 350 شخصا، موضحة في السياق أن المعلم التاريخي من المتوقع أن يفتح للزوار يوم الأربعاء 29 مارس.

ومنذ بداية التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، تم إغلاق النصب التذكارية والتاريخية عدة مرات بسبب الإضراب، علما أنه تم اليوم إغلاق قوس النصر وقصر فرساي ومتحف اللوفر أمام الزوار.

مظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية

وانطلقت يوم الثلاثاء مظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، احتجاجا على مخطط الحكومة تعديل نظام معاشات التقاعد.

تشهد البلاد مزيدا من الإضرابات، فيما لا تبدي الحكومة أي علامات على تقديم تنازلات كبيرة، وعمال القمامة يزيلون آلاف الأطنان من القمامة من الشوارع في أعقاب إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع.

وتترقب فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات بعد أسبوع ملتهب كان حافلًا بتظاهرات غاضبة تخللتها أسوأ أعمال عنف منذ سنوات في مختلف المناطق.

احتجاجات على نظام التقاعد في فرنسا

وتصاعد الغضب على مشروع القانون الجديد الذي أخّر سن التقاعد في فرنسا سنتين ليصل إلى 64 عامًا، بعد أن دفعت الحكومة به نحو البرلمان للمصادقة عليه، لتخرج المظاهرات من عباءة السلمية وتكتسب طابعًا أكثر حدية وعنفًا، من قبل المحتجين والشرطة.

وحطَّم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات ودمروا محطات حافلات ونهبوا فرعًا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال الأحداث التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.

وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين من مخاطر حقيقية للغاية خشية أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها، وسينتشر نحو 13 ألفًا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس.

وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارج.

ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم.

تعطيل القطارات والرحلات الجوية وإغلاق المدارس

وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كانت الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير.

وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.

وتقول الحكومة: إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.

وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور، وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري، ورد ماكرون بأنه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.