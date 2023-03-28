العالم اليوم - واشنطن تتهم مؤسس "إف تي إكس" برشوة مسؤوليين صينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 08:20 مساءً - اتّهمت السلطات القضائية الأميركية مؤسّس منصّة تداول العملات المشفّرة "إف تي إكس" ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد بأنّه أمر بتقديم رشاوى بـ40 مليون دولار على الأقلّ لمسؤولين صينيين، وذلك وفق لائحة اتّهامية محدّثة صدرت يوم الثلاثاء.

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