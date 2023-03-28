العالم اليوم - "ألم مزدوج".. مصابو الربو والأكزيما عرضة لهذا المرض الموهن

انتم الان تتابعون خبر "ألم مزدوج".. مصابو الربو والأكزيما عرضة لهذا المرض الموهن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 05:24 مساءً - أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص المصابين بالربو والأكزيما معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بنسبة 58 بالمئة في مرحلة لاحقا مستقبلا.

ردود الفعل التحسسية تتبع الباحثون معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل في أكثر من 334000 مريض، بما في ذلك حوالي 153000 مصاب بالربو التحسسي أو الأكزيما.

قال فريق جامعة "ستانفورد" إنه يعتقد أن ردود الفعل التحسسية التي تسبب كلاهما تؤدي أيضا إلى التورم الذي ينتج عنه حالة التهاب المفاصل المؤلمة. تطور التهاب المفاصل قال المؤلف الرئيسي الدكتور ماثيو بيكر: "تقدم النتائج التي توصلنا إليها دعما إضافيا لمفهوم أن مسارات الحساسية قد تساهم في تطور التهاب المفاصل".

تنجم كلتا الحالتين عن تفاعلات حساسية في الرئتين والجلد على التوالي.

قال الباحثون إن النتائج يمكن أن تكون مفيدة أيضا للمرضى الذين لا يعانون من الإكزيما أو الربو، لأنهم قد يستمرون في الاستفادة من الأدوية التي تستهدف تفاعلات الحساسية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر "ألم مزدوج".. مصابو الربو والأكزيما عرضة لهذا المرض الموهن .. في رعاية الله وحفظة