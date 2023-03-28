مقتل 11 شخصا إثر حريق في مستودع تبريد شمالي الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:29 مساءً - تحقق السلطات الصينية في سبب نشوب حريق، يوم أمس الإثنين، داخل مستودع تبريد مهجور بمقاطعة خبي الصناعية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

وقالت حكومة منطقة كانغ إن الحريق بدأ بعد، ظهر الإثنين، عند تفكيك هيكل في قرية بالمقاطعة الواقعة شمالي البلاد.

تمكن رجال الاطفاء من إخماد الحريق في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي.

انتشل فريق الإنقاذ 11 شخصا من مكان الحادث لكن لم تظهر عليهم أي علامات حيوية، بحسب بيان الحكومة.

وأضافت أن مسؤولين إقليميين قلقون للغاية بشأن الحادث.