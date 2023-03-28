العالم اليوم - البرتغال.. مقتل شخصين في هجوم بسكين على مركز ديني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين في هجوم بسكين على مركز ديني في لشبونة.

وقال موقع "سي إن إن" البرتغالي إن الشرطة اعتقلت منفذ الهجوم، الذي استهدف "المركز الإسماعيلي"، مضيفة أنه "أفغاني" وكان يحمل سكينا كبيرا.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن أطلقت النار على ساق المهاجم لشل حركته واعتقاله، مبرزة أنه تم نقله إلى مستشفى ساو خوسيه لتلقي الإسعافات الضرورية.

وجرى فتح تحقيق في الهجوم، لمعرفة دوافعه.