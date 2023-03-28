العالم اليوم - فيديو يرصد تفاصيل جريمة "المدرسة الابتدائية" بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:22 مساءً - نشرت شرطة ناشفيل لقطات تظهر لحظة حدوث الجريمة التي أقدمت على ارتكابها شابة دخلت مسلحة إلى مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل، وراح ضحيتها ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين رميا بالرصاص.

تفاصيل الحادث وصلت أودري هيل، 28 عاما، إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحا، وقتلت ستة أشخاص، قبل قتلها أيضا رميا بالرصاص من قبل رجال الشرطة.

نشرت شرطة ناشفيل، الاثنين، صورا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدوا العثور أيضا على بندقية في منزلها.

رصدت الكاميرات هيل مرتدية قميصا أبيضا وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قبل رجال الشرطة. 3 أسلحة قال دون أرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحفيين إنهم تلقوا بلاغات عن إطلاق نار في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي.

ذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا.

أطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها فيما وصفه أرون بأنه بهو وماتت بحلول الساعة 10:27 صباح بالتوقيت المحلي.

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