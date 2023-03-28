زلزال عنيف يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، سجلت الهزة قبالة أومورى (شمال) على عمق 20 كيلومترًا، وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو. بينما لم يصدر أى تحذير من حدوث تسونامى.

وغالبا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار "فى منطقة المحيط الهادئ الذى يسجل فيه نشاط زلزالى كثيف.