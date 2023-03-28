جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، سجلت الهزة قبالة أومورى (شمال) على عمق 20 كيلومترًا، وشعر بها أيضًا سكان جزيرة هوكايدو. بينما لم يصدر أى تحذير من حدوث تسونامى.
وغالبا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار "فى منطقة المحيط الهادئ الذى يسجل فيه نشاط زلزالى كثيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال عنيف يضرب اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.