العالم اليوم - مأساة في مركز مهاجرين بالمكسيك .. والضحايا بالعشرات

انتم الان تتابعون خبر مأساة في مركز مهاجرين بالمكسيك .. والضحايا بالعشرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 01:23 مساءً - قضى 39 مهاجرا، صباح الثلاثاء، جراء حريق شب في مركز توقيف للمهاجرين شمالي المكسيك بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الحريق اندلع في مدينة سيوداد خواريس عند الحدود الأميركية.

وقال المعهد الوطني للهجرة، وهو مؤسسة حكومية مكسيكية: "نأسف لوفاة 39 مهاجرا حتى الآن في الحريق".

وذكر عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، أن نحو 70 مهاجرا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

وقالت الفنزويلية فيناغلي، التي كانت تصرخ يأسا أمام المركز الذي نُقل إليه زوجها البالغ من العمر( 27 عاما) بعد توقيفه، "نقلوه في سيارة إسعاف".

لكنها قالت إنها لا تعرف شيئا عن حالته، إذ لم يدل المسؤولون عن المركز بأي تصريحات.

واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان.

وسيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في ولاية تكساس هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير القانونيين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.

ومنذ عام 2014، توفي 7661 مهاجرا أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.